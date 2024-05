【灣區新聞】舊金山市長候選人麥法恩承諾勝選後會確保所有家庭享有托兒服務

【KTSF 歐志洲報導】

競選舊金山市長的前臨時市長麥法恩(Mark Farrell),週四在闡明政綱時,承諾要是當選市長,將確保所有家庭都能夠享有托兒服務。

麥法恩在週四發表的聲明中表示,舊金山家庭在每個嬰兒的照顧上,每年需要花上22,000元至28,000元,學前托兒服務則是每年21,000元,一些母親必須犧牲事業照顧孩子。

麥法恩表示,舊金山選民在2018年通過的C提案,從稅收中撥款給低收入家庭0到5歲的孩童,提供托兒和學前教育服務,已經籌得的4億元,應該在2021年4月開始可以使用,但是市長布里德在過去三年的時間內,並沒有一個分發這筆錢的方針。

麥法恩表示,要是當選市長,將去除使用這筆4億元的障礙,把錢分發出去,給超過13,000個孩童在托兒服務上的補貼,確保所有育兒家庭都能夠付得起高素質的托兒服務。

本台向布里德競選團隊詢問關於C提案籌得的4億元發放的問題,布里德的聲明表示,在任期內取得學前教育補助的孩童,從6,000增加到12,000人,縮短了排隊獲取補助金的名單,建了超過40個學前教育設施,也增加了這些教職人員的薪水,接下來將會開始一項為中等收入家庭提供托兒服務優惠券的新政策。

