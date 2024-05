【科技新聞】人工智能賦能的機器人技術 未來有哪些趨勢（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

Nvidia執行長黃仁勳非常看好人型機器人市場,認為這會是個從0成長到1萬億元的生意,人工智能AI賦能的機器人技術,未來有哪些趨勢?

機器人並不是新鮮事,不過隨著AI晶片技術的發達,AI賦能機器人可以從事的功能和應用,也不斷在創新。

這次在GenAI峰會引發圍觀的機器人,是中國宇樹科技Unitree的產品,該公司2016年在中國浙江杭州成立,主要生產伺服機器人,也就是服務功能的機器人。

中國宇樹科技商務發展副總裁楊亞(Tony Yang)說:「伺服機器人就是我說的這個機器狗,目前我們在全球的伺服機器人出貨量,已經佔到了60%-70%左右,應該說在全球我們是伺服機器人的領導者,伺服機器人主要的應用市場,有涉及到零售、然後互玩娛樂等等,這是零售市場,另外就是科研和教育。」

另外在工業應用方面,可以用在巡檢和搜救工作,該公司去年和今年相繼發表了人形機器人,搭載的是Nvidia晶片。

楊亞說:「人形機器人目前就是,也是非常火熱的一個賽道,我們認為這個人型機器人,是一個通用機器人平台,未來會在比如說很多行業,像工廠製造、然後倉庫,就是這種倉儲物流等等,很多的場景裡面,甚至家用場景裡面,都會可以應用到人形機器人。」

機器人等於是硬體設備,再透過客製化的應用軟體,賦予機器人各種所需的功能。

全球AI晶片巨頭Nvidia也很看好機器人產業,在舊金山舉辦的GenAI峰會上,Nvidia的科學家就引述公司執行長黃仁勳的見解。

Nvidia高級AI研究科學家Jim Fan博士說:「引用黃仁勳的話,我真的很喜歡他的措詞他稱人形機器人是一項價值零萬億的生意,現在是零、但將來會是一萬億,Nvidia非常渴望做0到1萬億元的生意。」

Jim Fan博士並在會上介紹Nvidia的研究項目GR00T計畫,該計畫正在開發通用基礎模型,有望改變模擬和現實世界中的仿人機器人學習。

Jim Fan博士說:「在較高層次,我們正​​在建立成長模型,以獲取重要的多模式指令,然後能夠在我們的循環中,控制人形機器人。」

有業內人士認為,未來機器人的價格會愈來愈便宜,甚至用”論斤賣”來形容。

楊亞說:「按照我們通俗的想法,其實是論斤賣的,就跟豬肉一樣可以論斤賣,我們認為機器人其實是大家都負擔得起的,然後能夠用起來的產品,就像汽車就像手機一樣。」

舉例來說,該公司第一代人型機器人H1,要價9萬美元,今年發布最新款的G1,售價就大幅降到1萬6千美金。

不過AI快速發展的同時,關於AI未來可能威脅到人類的擔憂也一直受到關注,楊亞認為,這些擔心是沒必要的:「我覺得所有機器人能做的事情,其實都是人類去命令它,讓它去做的,未來即使是AI不斷在發展,但是AI也是我們人類去創造出來的,所以機器人用的這些AI技術,永遠都是在人類掌控之中的。」

