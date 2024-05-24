【加州新聞】公路坑洞令車胎爆胎 市民可否向加州運輸部索賠

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【KTSF 朱慧琪報導】

高速公路上經常會出現一些坑洞，如果這些坑洞令你的車胎爆胎，或公路上施工導致你的汽車損毀，市民是否可以向Caltrans運輸部索償呢？

數據顯示，目前公路上的索賠申請上升，但是運輸部的理賠個案卻減少。

Angie Rubin每星期都會到老人院探望她媽媽，Angie媽媽是荷里活女星Kathleen Hughes。

但是4月一個星期六，她的車胎被刺破了一個洞。

Angie說：「我駛向路肩時車子搖擺不定，超級危險，到處都是汽車，我一段時間患有創傷後壓力症PTSD。」

當拖車將她的車帶到經銷商維修時，她發現自己不是第一個受害者。

Angie說：「他說，對啊那個坑洞，我們知道。」

CBS News取得加州運輸部數據，發現5年半間，駕駛人士提出超過三萬宗在加州公路上損壞的索賠申請，而且情況越來越差，光是去年上半年就增加了兩倍，達到12,000多宗。

數據顯示，公路上的坑洞增加，可能是罪魁禍首，佔2023年上半年高速公路索賠總數的四分之三以上。

在灣區，101號高速公路是投訴最多的地方，有超過2千宗索賠，問題路段包括在East Palo Alto和Redwood Shores之間，南舊金山和Brisbane之間，以及從聖荷西機場到Mountain View 10英里的範圍。

不過在580公路、80號公路和280號公路也有很多索賠，加州法例列明，如果州府知道有危險情況又未有處理，州府有責任賠償損失，大家有權起訴州政府，但索償金額少於12,500美元的話，加州運輸部提供早期解決的賠償程序。

運輸部要求提供報價、時間、地點、照片等清晰證明。

Angie說：「我給他們看了坑洞，我向他們展示了一大塊的車胎碎片。」

但是當局拒絕了Angie的索賠。

根據數據，加州運輸部的索賠個案激增，但是賠償的個案直線下降，事實上，運輸部以往批准十分之一的索賠，但目前，每25宗索賠中，只有一宗獲得賠償，意味著運輸部拒絕了95%的索賠申請，沒有人知道原因，而運輸部亦拒絕回應。

而運輸部公共事務主管Edward Pereira只是引述他們網站上就，司機必須證明運輸部知道此危險情況，並在造成汽車損壞之前，有足夠的時間維修。

司機如何知道運輸部知道情況，以及何時知道？當局就沒有回應，只是表示傳媒或司機可以根據CPRA提出要求，甚麼是CPRA？CPRA是加州公共記錄法。

Angie於是向當局提出要求，索取先前有關那個坑洞的報告。

Angie說：「月復月、我會收到這些電子郵件，上面寫著，再過兩個月再回覆你

自她收到拒絕信之日起，她只有六個月的時間向法庭提出上訴，但運輸部等了7個月，才給她所需的證據。

Angie說：「他們讓事情變得如此困難，是他們希望你離開。」

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