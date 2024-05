【灣區新聞】東北醫療中心和東華醫院促州長保留Medi-Cal針灸服務報銷費（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

在州長紐森5月的修改預算中,取消了給予Medi-Cal提供針灸服務的報銷費,這意味著從Medi-Cal客戶,可能會失去針灸服務,東北醫療中心和東華醫院週四在舊金山華埠要求州長撤回這個決定。

張蔓薇女士透露,因為有長期病症和經歷兩次車禍,需要坐輪椅,身體在天氣冷的時候會痛。

張蔓薇女士說:「通過針灸治療,逐漸減少我身體上的疼痛和康復,你們現在才能見到我走出來,精神奕奕的樣子。」

提供針灸服務的東北醫療中心和東華醫院表示,針灸是一些年長人士治療長期病症的一個廉價的方法,州長紐森在修改的州府預算中,取消了給予Medi-Cal客戶這項針灸福利,在下個財政年度去除了540萬,之後的財政年移除1,310萬。

東北醫療中心綜合醫學醫務總監喬麗麗說:「針灸福利如果被減的話,對病人損失非常嚴重,它不只是對他們的長期疼痛有影響,而且對他們的生理和心理健康的疾病也有影響,因為研究表明針灸不僅對於身體上的疼痛,而且幫助心理健康也有很大的提高,比如說改善焦慮和憂鬱症。」

本身也有使用針灸治病的市議會主席佩斯金(Aaron Peskin)指出,了解州府面對財政困境,必須做出艱難的決定,但他了解到許多亞裔病人,在減少疼痛和康復過程中需要針灸,所以支持向加州立法議員情願,要求他們在州長的預算中,恢復針灸服務的報銷費。

佩斯金說:「身為舊金山市議會主席,我在下次會議中會要求眾市議員,通過法案促請州議員恢復經費,這筆錢其實很小,卻能夠給予有需要的人長遠的治療幫助。」

加州議會必須在6月15日之前表決州長紐森修改過的財政預算案。

