【灣區新聞】東北醫療中心和東華醫院促州長保留Medi-Cal針灸服務報銷費（視頻）

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【KTSF 歐志洲報導】

在州長紐森5月的修改預算中，取消了給予Medi-Cal提供針灸服務的報銷費，這意味著從Medi-Cal客戶，可能會失去針灸服務，東北醫療中心和東華醫院週四在舊金山華埠要求州長撤回這個決定。

張蔓薇女士透露，因為有長期病症和經歷兩次車禍，需要坐輪椅，身體在天氣冷的時候會痛。

張蔓薇女士說：「通過針灸治療，逐漸減少我身體上的疼痛和康復，你們現在才能見到我走出來，精神奕奕的樣子。」

提供針灸服務的東北醫療中心和東華醫院表示，針灸是一些年長人士治療長期病症的一個廉價的方法，州長紐森在修改的州府預算中，取消了給予Medi-Cal客戶這項針灸福利，在下個財政年度去除了540萬，之後的財政年移除1,310萬。

東北醫療中心綜合醫學醫務總監喬麗麗說：「針灸福利如果被減的話，對病人損失非常嚴重，它不只是對他們的長期疼痛有影響，而且對他們的生理和心理健康的疾病也有影響，因為研究表明針灸不僅對於身體上的疼痛，而且幫助心理健康也有很大的提高，比如說改善焦慮和憂鬱症。」

本身也有使用針灸治病的市議會主席佩斯金（Aaron Peskin）指出，了解州府面對財政困境，必須做出艱難的決定，但他了解到許多亞裔病人，在減少疼痛和康復過程中需要針灸，所以支持向加州立法議員情願，要求他們在州長的預算中，恢復針灸服務的報銷費。

佩斯金說：「身為舊金山市議會主席，我在下次會議中會要求眾市議員，通過法案促請州議員恢復經費，這筆錢其實很小，卻能夠給予有需要的人長遠的治療幫助。」

加州議會必須在6月15日之前表決州長紐森修改過的財政預算案。

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