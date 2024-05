【KTSF】

舊金山(三藩市)內日落區發生槍殺案,死者是一個亞裔女人。

警方表示,週三晚11點半接獲一間醫院報警表示,有一個中槍的女人走到醫院求醫,她傷勢嚴重,搶救無效死亡。

警方表示,死者是亞裔,但不是華裔,警方正在調查案件,尚未逮捕任何疑犯。

根據舊金山Standard的報導,槍擊案地點在Irving街夾15 Ave.,警方呼籲市民提供這宗命案的資料,匿名報案熱線撥打 (415) 575-4444。

