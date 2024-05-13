【灣區新聞】舊金山Russian Hill一酒店發生火警 一人受傷

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舊金山（三藩市）華埠附近Russian Hill一間酒店發生火警，事件導致一人受傷。

早上約6時左右，舊金山消防接報，位於Russian Hill Polk街2048號的Broadway酒店發生一級火警，一人受輕傷，附近居民一度被疏散的火勢迅速被撲滅，起火原因仍在調查。

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