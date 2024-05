【灣區新聞】舊金山Russian Hill一酒店發生火警 一人受傷

【KTSF】

舊金山(三藩市)華埠附近Russian Hill一間酒店發生火警,事件導致一人受傷。

早上約6時左右,舊金山消防接報,位於Russian Hill Polk街2048號的Broadway酒店發生一級火警,一人受輕傷,附近居民一度被疏散的火勢迅速被撲滅,起火原因仍在調查。

