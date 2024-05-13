【灣區新聞】Mills Peninsula醫療中心推出青少年志工計畫 （視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

位於中半島的Mills Peninsula醫療中心，在疫情期間停止所有義工服務，現在正逐漸恢復疫情前的水平，醫療中心有一項青少年志工計畫。

Andrea、Lauren雙胞胎姊妹，去年從UC Davis醫學預科畢業，準備申請醫學院，姊妹倆高中的時候就在Burlingame的Mills-Peninsula醫療中心的禮品店當義工，去年8月底又再度回來當義工。

Lauren說：「因為在禮品店，你會看到很多人在這裡，不論是有預約或是在這裡工作的人，他們想從禮品店買點東西等等，我們很樂意提供協助。」

Andrea印象最深刻的是，幫助一位新生兒爸爸幫他的妻子租吸乳器。

Andrea說：「幾個星期後他回來，他看起來很累，我幫他退還吸乳器，但能夠看到所有人並與他們互動，並能夠幫助他們真的很有意義。」

Mills-Peninsula醫院在疫情之前，義工多達五百人，疫情發生之後停止義工計畫，現在有兩百多名義工，數目還在增加當中。

Mills-Peninsula醫院所屬的Sutter Health，除了成人義工，還有一項青年志工計畫，對象是16、17歲高中生，每年在夏季、秋季和冬季招募。

位於Burlingame和San Mateo兩家醫院正在招募學生志工，服務項目多元，學生必須做出一年的承諾，一星期一次，一次三到四小時，如果有志從是醫療相關職業的學生，完成一年志工服務後，就可以申請參加「影子計畫」（shadowing program）。

Andrea、Lauren姊妹倆將是該醫院首批參加「影子計畫」的學生，他們相信這個計劃，對申請醫學會有幫助。

Andrea說：「這是一個體驗在醫院環境中工作的絕佳機會，即使我們不在樓層工作，我們接觸護士、醫生、病人，所以我認為這是一個很好的機會，我會把它推薦給任何想要進入醫療領域的人。」

有關申請義工的相關資訊可以上網查詢，網址是：http://www.sutterhealth.org/volunteering/mpmc

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