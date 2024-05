【灣區新聞】Mills Peninsula醫療中心推出青少年志工計畫 （視頻）

【KTSF 萬若全報導】

位於中半島的Mills Peninsula醫療中心,在疫情期間停止所有義工服務,現在正逐漸恢復疫情前的水平,醫療中心有一項青少年志工計畫。

Andrea、Lauren雙胞胎姊妹,去年從UC Davis醫學預科畢業,準備申請醫學院,姊妹倆高中的時候就在Burlingame的Mills-Peninsula醫療中心的禮品店當義工,去年8月底又再度回來當義工。

Lauren說:「因為在禮品店,你會看到很多人在這裡,不論是有預約或是在這裡工作的人,他們想從禮品店買點東西等等,我們很樂意提供協助。」

Andrea印象最深刻的是,幫助一位新生兒爸爸幫他的妻子租吸乳器。

Andrea說:「幾個星期後他回來,他看起來很累,我幫他退還吸乳器,但能夠看到所有人並與他們互動,並能夠幫助他們真的很有意義。」

Mills-Peninsula醫院在疫情之前,義工多達五百人,疫情發生之後停止義工計畫,現在有兩百多名義工,數目還在增加當中。

Mills-Peninsula醫院所屬的Sutter Health,除了成人義工,還有一項青年志工計畫,對象是16、17歲高中生,每年在夏季、秋季和冬季招募。

位於Burlingame和San Mateo兩家醫院正在招募學生志工,服務項目多元,學生必須做出一年的承諾,一星期一次,一次三到四小時,如果有志從是醫療相關職業的學生,完成一年志工服務後,就可以申請參加「影子計畫」(shadowing program)。

Andrea、Lauren姊妹倆將是該醫院首批參加「影子計畫」的學生,他們相信這個計劃,對申請醫學會有幫助。

Andrea說:「這是一個體驗在醫院環境中工作的絕佳機會,即使我們不在樓層工作,我們接觸護士、醫生、病人,所以我認為這是一個很好的機會,我會把它推薦給任何想要進入醫療領域的人。」

有關申請義工的相關資訊可以上網查詢,網址是:http://www.sutterhealth.org/volunteering/mpmc

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。