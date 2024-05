【灣區新聞】威善高指是否成立娛樂區由加州各區自行決定（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

本台報導過,舊金山(三藩市)計劃成立加州第一個戶外娛樂區推動夜生活,包括准許在凌晨時分售賣酒精飲品,提出這項州立法的加州參議員威善高(Scott Wiener)今年提出的新法案,如果成為法例的話,將會容許加州其他地區自行決定是否成立娛樂區。

由於加州的酒精飲料管制法,對於酒精飲料有多項管制規定,例如在凌晨2點至6點之間出售或購買酒精飲料屬於輕罪。

威善高提出的加州SB76法案,去年已經獲得通過,在SB76法案下,舊金山獲得授權可以設立戶外娛樂區,區內的餐廳和酒吧在活動期間可以營業,並販售酒精飲料。

如果市長提出的法案獲得市參議會通過,舊金山將是加州首個設立戶外娛樂區的城市。

威善高年初提出SB969法案,進一步擴大授權設立戶外娛樂區的範圍。

週五舉行的華文媒體記者會,有記者問威善高,舊金山華埠會否成為戶外娛樂區,威善高的回應是:「我不曉得華埠會否參與,這是地方自己決定的,我可以說只有華埠本身想這樣做才會實行,沒有人會被逼去做,我們去年通過第一部分的法例,很有限,我們今年嘗試擴展它。」

SB969法案容許州內所有城市和地方政府設立戶外娛樂區,容許市民在戶外喝酒,吸引人流,各區可以自行選擇參加與否。

