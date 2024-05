【KTSF】

舊金山(三藩市)經濟與人力發展部連同安老自助處,及相關市府部門,將在5月8日舉行第三屆招聘日。

這個名為旅館業及小型企業招聘會的活動,顧名思義就是要徵聘在旅館業工作的人,當局表示,會有超過50個僱主在招聘會中填補超過800個空缺,這包括Marriott酒店、IKEA家私店、聯合航空和美國郵政服務等。

地點將是舊金山渡輪碼頭前面,時間是5月8日星期三的上午10點至下午1點。

