【灣區新聞】舊金山日落區馬路常有露營車長期停泊 市參事殷嘉立打算如何應對（視頻）

舊金山(三藩市)日落區部份地區的馬路上,經常有露營車長期停泊,對附近居民造成滋擾,代表該區的市參事殷嘉立打算如何應對。

這是Ocean Beach附近,Great Highway夾Judah街一帶較早前拍攝到的照片,可以見到露營車,以及堆積在附近的雜物和垃圾。

週四雖然暫時看不見有露營車在這裡停泊,但附近的草地仍留下不少垃圾。

Krista Boscoe說:「我住在這些露營車的對面街,兩個星期前它們仍在,露營人士擴展其範圍至社區內,他們在草地挖洞,又擴展居住範圍至海邊公園地帶。」

附近居民表示,露營人士養的狗隨處跑,也有行為不檢的人。

Boscoe說:「雖然許多人行為檢點,但也有精神失常和濫藥人士,這些問題也蔓延到我們的社區,出現不當的行為,居民感到不安全。」

代表日落區的市參事殷嘉立(Joel Engardio)表示,雖然法例不准這類大型汽車過夜停在街上,但法例也阻止政府執法,不准把有人住在裡面的車拖走。

殷嘉立說:「因為新的州法例令當局很難拖車,將會有更多州例規定,無論你開出多少罰單,你都不能把車拖走,所以我們要想辦法。唯一可以把車拖走,就是車輛阻塞交通,所以將這裡改為斜進的停車位,這樣做之後,普通汽車就可以在這裡停車。」

殷嘉立表示,改變馬路泊車位的配置是很大工程,他打算召開公聽會聽取民意。

舊金山不只日落區有露營車長期停泊的問題,舊金山州立大學附近也長期停滿露營車,霸佔停車位,以及容易造成交通意外。

