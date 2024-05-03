【灣區新聞】舊金山日落區馬路常有露營車長期停泊 市參事殷嘉立打算如何應對（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）日落區部份地區的馬路上，經常有露營車長期停泊，對附近居民造成滋擾，代表該區的市參事殷嘉立打算如何應對。

這是Ocean Beach附近，Great Highway夾Judah街一帶較早前拍攝到的照片，可以見到露營車，以及堆積在附近的雜物和垃圾。

週四雖然暫時看不見有露營車在這裡停泊，但附近的草地仍留下不少垃圾。

Krista Boscoe說：「我住在這些露營車的對面街，兩個星期前它們仍在，露營人士擴展其範圍至社區內，他們在草地挖洞，又擴展居住範圍至海邊公園地帶。」

附近居民表示，露營人士養的狗隨處跑，也有行為不檢的人。

Boscoe說：「雖然許多人行為檢點，但也有精神失常和濫藥人士，這些問題也蔓延到我們的社區，出現不當的行為，居民感到不安全。」

代表日落區的市參事殷嘉立（Joel Engardio）表示，雖然法例不准這類大型汽車過夜停在街上，但法例也阻止政府執法，不准把有人住在裡面的車拖走。

殷嘉立說：「因為新的州法例令當局很難拖車，將會有更多州例規定，無論你開出多少罰單，你都不能把車拖走，所以我們要想辦法。唯一可以把車拖走，就是車輛阻塞交通，所以將這裡改為斜進的停車位，這樣做之後，普通汽車就可以在這裡停車。」

殷嘉立表示，改變馬路泊車位的配置是很大工程，他打算召開公聽會聽取民意。

舊金山不只日落區有露營車長期停泊的問題，舊金山州立大學附近也長期停滿露營車，霸佔停車位，以及容易造成交通意外。

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