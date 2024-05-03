【全國新聞】禽流感疫情由禽鳥蔓延至牧場 會否對乳製品價格造成影響

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【KTSF 朱慧琪報導】

由於禽流感疫情由禽鳥蔓延至牧場，9個州的乳牛早前都驗出感染H5N1禽流感病毒，這會否對乳製品價格造成影響？

禽流感H5N1在乳牛群中大規模爆發，讓一些消費者擔心所飲用的牛奶是否安全，但聯邦食品及藥物管理局（FDA）已表示，對來自乳牛禽流感感染區的牛奶所做的早期檢測發現，牛奶沒有傳染性，這些牛奶是經過巴斯德低溫消毒處理。

全國牛奶生產者聯合會副總裁Alan Bjerga說：「牛奶是安全的，食用不用擔心。」

Bjerga是全國牛奶生產者聯合會的代表，他說對牛奶加熱或接收巴士德殺菌處理，可以快速殺死有害細菌和病毒。

Bjerga說：「我們擁有100年的科學數據表明，巴士德殺菌能有效壓制病毒，令病毒對人類不構成威脅。」

農業部報告指，目前在九個州一共有超過30群乳牛感染H5N1禽流感，而H5N1對動物會有危險。

CNN醫學資訊主席Sanjay Gupta說：「這種病毒會對其他哺乳動物，造成很大破壞。」

同時，農業部表示，當局在對雜貨店的免治牛肉樣本進行H5N1病毒檢測後，表示有信心肉類供應是安全，但禽流感爆發會否影響價格？

農業部發言人說：「我們尚未見到短缺的影響，亦未見供求方面的價格憂慮。」

目前為了幫助遏止H5N1傳播，並追蹤更多病例，農業部將要求讓所有送往外州的乳牛，接受甲型流感檢測。

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