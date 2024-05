【全國新聞】禽流感疫情由禽鳥蔓延至牧場 會否對乳製品價格造成影響

【KTSF 朱慧琪報導】

由於禽流感疫情由禽鳥蔓延至牧場,9個州的乳牛早前都驗出感染H5N1禽流感病毒,這會否對乳製品價格造成影響?

禽流感H5N1在乳牛群中大規模爆發,讓一些消費者擔心所飲用的牛奶是否安全,但聯邦食品及藥物管理局(FDA)已表示,對來自乳牛禽流感感染區的牛奶所做的早期檢測發現,牛奶沒有傳染性,這些牛奶是經過巴斯德低溫消毒處理。

全國牛奶生產者聯合會副總裁Alan Bjerga說:「牛奶是安全的,食用不用擔心。」

Bjerga是全國牛奶生產者聯合會的代表,他說對牛奶加熱或接收巴士德殺菌處理,可以快速殺死有害細菌和病毒。

Bjerga說:「我們擁有100年的科學數據表明,巴士德殺菌能有效壓制病毒,令病毒對人類不構成威脅。」

農業部報告指,目前在九個州一共有超過30群乳牛感染H5N1禽流感,而H5N1對動物會有危險。

CNN醫學資訊主席Sanjay Gupta說:「這種病毒會對其他哺乳動物,造成很大破壞。」

同時,農業部表示,當局在對雜貨店的免治牛肉樣本進行H5N1病毒檢測後,表示有信心肉類供應是安全,但禽流感爆發會否影響價格?

農業部發言人說:「我們尚未見到短缺的影響,亦未見供求方面的價格憂慮。」

目前為了幫助遏止H5N1傳播,並追蹤更多病例,農業部將要求讓所有送往外州的乳牛,接受甲型流感檢測。

