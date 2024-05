【灣區新聞】舊金山Nob Hill公寓發生二級火 無人受傷

【KTSF】

舊金山(三藩市)華埠附近的Nob Hill區一棟三層高的公寓發生二級大火,無人受傷。

舊金山消防局在早上8時半左右接報,Jackson街夾Leavenworth街一棟三層高的公寓,畫面看到火焰和煙霧從屋頂冒出,三層樓均冒煙並起火。

Structure fire on Jackson near Leavenworth.

大樓上面兩層樓是住宅,地面一層是店舖,火勢在約一個鐘後撲息。

事故導致一段Cable Car纜車延誤,起火原因仍然調查中。

