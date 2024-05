【加州新聞】加州新法案動議向科技巨頭徵收費 所得將為新聞機構提供抵稅優惠

【KTSF】

加州有議員提出法案,動議向科技巨頭,如Google和Meta等徵收「數據取用費」,所得將用於為州內的新聞機構提供抵稅優惠,目標是讓新聞機構僱用更多新聞工作者。

根據沙加緬度蜂報報導,SB 1327法案是由民主黨加州參議員Steve Glazer提出,估計每年可為庫房帶來約5億元款項,所得將分發給加州的傳媒機構,抵稅額的多寡將由新聞機構僱用的人數,或有否為僱員提供健保和退休福利來釐定。

Glazer指出,科技巨頭的冒起,有如加州進入新一代的淘金熱,但它們並非淘金,而是靠取用大量數據來出售廣告致富,這種造法令新聞行業成為犠牲品,因為新聞行業也是主要靠廣告收益來維持營運。

Glazer指出,他認為科技平台有必要負起責任,緩和對新聞業界造成的傷害。他說加州早已有向其他公司徵收類似費用的先例,例如向排放化學物的公司,或建築項目會對道路或學校帶來影響的建造商徵收這類費用。

法案動議向25億元以上的網上廣告收益徵收7.25%稅率,而僱用10人或以上僱員的新聞機構,所得的基本抵稅額將為薪酬總額的25%,如果新聞機構有向僱員提供健保和退休福利,將可獲更高的抵稅額。

根據法案,招聘新記者的新聞機構,也可獲更高的抵稅額。

Glazer舉例指出,一個小型新聞機構的記者年入大約6萬元,根據SB 1327法案,新聞機構將可獲得24,000元抵稅額。

但新聞機構要獲取抵稅額,所僱用的記者必須居住在所服務地區的50哩範圍內,這意味僱用在外州遙距工作的記者將不適用。

法案正等待州參議院稅收委員會討論,Google與Meta尚未就法案作出評論。

