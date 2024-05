【全國新聞】國家情報機構總監指美國面臨的威脅日增

【KTSF 張麗月報導】

國家情報機構總監指出,美國正面對日益增多、日益複雜和互相緊扣的威脅環境和挑戰,她特別提到來自中國的威脅。

國家情報機構總監Avril Haines週四在國會參議院軍備服務委員會作證時指出,從三大類別的挑戰來看,美國正面對越來越複雜和互相緊扣的威脅環境,這些挑戰包括一些主要極權國家正在積極破壞法治和開放的國際體系,而美國及盟友,在商貿和資訊自由流通方面,就是依靠這些法治與開放的環境來運作。

美國面對的另外一些威脅,就是更激烈和不可預測的跨國挑戰,好像涉及網路安全、恐怖主義、氣候變化、毒品販運和健康安全等。

她又說,區域的緊張關係,正向全球蔓延。

她特別提到來自中國的威脅,她指出,中共的策略,不是實施直接的經濟報復,而是專注於實現其地區及全球的野心,以至控制關鍵的全球供應鏈。

Haines說:「中國這個策略就是要加強自主創新和科技自足,並支持獲取、偷竊或強迫轉移知識產權及能力,控制關鍵性的全球供應鏈,以便達致某種地緣政治的優勢

國家情報機構總監又說,基於野心,北京將會繼續透過軍事來威嚇鄰邦,以及影響地區形勢,最明顯的就是台灣問題,中國不斷催促兩岸統一。

她又預期,中國解放軍將會設立更先進的平台、部署新科技,以及提高協同作戰能力,並且尋求加強核戰部隊,以及改善網路操控能力,同時也企圖分化美國與歐洲和印太地區盟友的關係。

