一股龍捲風週二席捲堪薩斯州Westmoreland市,造成一人死亡,22間房屋被摧毀。

當地官員表示,強烈的龍捲風,導致Westmoreland市一人死亡,3人受傷留醫,而鄰近縣政府的急救人員亦迅速趕到該處,協助尋找其他傷者。

龍捲風摧毀22間房屋,另外有13間房屋嚴重損毀。

官員表示,當地社區的居民幫忙安置流離失所的鄰居,齊心協力共度難關,而紅十字會亦設立了一個臨時避難所。

