【財經新聞】舊金山經濟復甦遲緩 可能影響市府信貸評級

標準普爾環球信貸評級機構(S&P Global Ratings)指出,疫情過後,舊金山(三藩市)的經濟復甦遲緩,商業房地產市場低迷,有可能影響舊金山市府償還債務的能力,本週決定將舊金山的一般債務評級展望由「穩定」調降至「負面」。

舊金山的辦公室空置率在今年首季上升至破紀錄的36.6%的水平,這進一步加重舊金山市府在疫情過後面臨的財政挑戰。

在下一個財政年度,舊金山市府估計會面臨2.45億元財赤,在之後一年再面臨5.55億元財赤,如果入不敷支的情況持續,在2027年赤字可能飆漲至超過10億元。

標普稱,舊金山市府未來需要削減開支,以平衡預算,如果營運基金儲備下滑,有可能影響市府的信貸評級。

標普指出,雖然舊金山的一般債務評級展望下調,但由於市府的儲備維持強勁,標普仍然把舊金山的長期債務評級維持在「AAA」水平,但市府有需要實施改正措施,或出現較強勁的收益,才能避免評級大幅調降。

過去4年的遙距工作趨勢,令舊金山市中心的經濟大受影響,加上疫情以來出現的治安問題,大幅影響市府在地產與商業方面的稅收。

