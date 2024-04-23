【財經新聞】舊金山經濟復甦遲緩 可能影響市府信貸評級

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【KTSF】

標準普爾環球信貸評級機構（S&P Global Ratings）指出，疫情過後，舊金山（三藩市）的經濟復甦遲緩，商業房地產市場低迷，有可能影響舊金山市府償還債務的能力，本週決定將舊金山的一般債務評級展望由「穩定」調降至「負面」。

舊金山的辦公室空置率在今年首季上升至破紀錄的36.6%的水平，這進一步加重舊金山市府在疫情過後面臨的財政挑戰。

在下一個財政年度，舊金山市府估計會面臨2.45億元財赤，在之後一年再面臨5.55億元財赤，如果入不敷支的情況持續，在2027年赤字可能飆漲至超過10億元。

標普稱，舊金山市府未來需要削減開支，以平衡預算，如果營運基金儲備下滑，有可能影響市府的信貸評級。

標普指出，雖然舊金山的一般債務評級展望下調，但由於市府的儲備維持強勁，標普仍然把舊金山的長期債務評級維持在「AAA」水平，但市府有需要實施改正措施，或出現較強勁的收益，才能避免評級大幅調降。

過去4年的遙距工作趨勢，令舊金山市中心的經濟大受影響，加上疫情以來出現的治安問題，大幅影響市府在地產與商業方面的稅收。

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