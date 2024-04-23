【灣區新聞】Alameda縣檢控官被揭在死刑案中刻意排除猶太和非裔擔任陪審員（視頻）

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【KTSF 周正鈞報導】

Alameda縣地檢官Pamela Price指出，有證據顯示，過往縣內有檢控官在死刑案件中，排除猶太人和非洲裔擔任命案審訊的陪審員，一名聯邦法官現時要求Alameda縣地檢處重新審視35宗判被告死刑的案件。

Price週一於舊金山（三藩市）聯邦法院大樓外召開記者會，講述聯邦法庭正在審理一宗在Alameda縣發生的死刑上訴案件。

被告Ernest Dykes因為持槍搶劫時，企圖謀殺奧克蘭（屋崙）一棟公寓的女業主，以及槍殺女業主9歲的孫子，1993年罪名成立，兩年後被判死刑。

被告上訴，聯邦法官Vince Chhabria去年重新檢視審訊結果的時候，發現當年負責審訊這宗命案的Alameda縣檢察官，刻意排除猶太人和非洲裔擔任陪審員的筆記，從這些手寫筆記可見，原因可能涉及控方認為非洲裔和猶太人反對死刑。

Price指出，聯邦法官Vince Chhabria現要求該縣檢討35宗法庭判被告死刑的案件，檢視被告有沒有得到公平審訊，包括有沒有涉及控方單單基於種族來排除陪審員的不當行為。

Alameda縣地檢處表示，正在聯繫受害人家屬提供支援。

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