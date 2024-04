【灣區新聞】Alameda縣檢控官被揭在死刑案中刻意排除猶太和非裔擔任陪審員（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

Alameda縣地檢官Pamela Price指出,有證據顯示,過往縣內有檢控官在死刑案件中,排除猶太人和非洲裔擔任命案審訊的陪審員,一名聯邦法官現時要求Alameda縣地檢處重新審視35宗判被告死刑的案件。

Price週一於舊金山(三藩市)聯邦法院大樓外召開記者會,講述聯邦法庭正在審理一宗在Alameda縣發生的死刑上訴案件。

被告Ernest Dykes因為持槍搶劫時,企圖謀殺奧克蘭(屋崙)一棟公寓的女業主,以及槍殺女業主9歲的孫子,1993年罪名成立,兩年後被判死刑。

被告上訴,聯邦法官Vince Chhabria去年重新檢視審訊結果的時候,發現當年負責審訊這宗命案的Alameda縣檢察官,刻意排除猶太人和非洲裔擔任陪審員的筆記,從這些手寫筆記可見,原因可能涉及控方認為非洲裔和猶太人反對死刑。

Price指出,聯邦法官Vince Chhabria現要求該縣檢討35宗法庭判被告死刑的案件,檢視被告有沒有得到公平審訊,包括有沒有涉及控方單單基於種族來排除陪審員的不當行為。

Alameda縣地檢處表示,正在聯繫受害人家屬提供支援。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。