【灣區新聞】Waymo無人計程車被拍到在舊金山逆線行車

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一架Waymo無人計程車（robotaxi）被拍到在舊金山（三藩市）逆線行車接近兩個街口，Waymo解釋，該輛無人計程車這樣做，是要避免相撞事故發生。

根據舊金山紀事報報導，事發於上週五晚上9時半左右，地點在Mission街夾First街附近，相關視頻是於週末期間上載Reddit社交網。

從視頻所見，該輛無人計程車當時正西行，期間越過雙黃線，駛上接近中間分隔線的東行線，當時附近有一群踏電板車和單輪單車（unicycles）的人士。

無人計程車當時車內有乘客，在逆線行車至Shaw Alley行人過路區時曾停下車，根據視頻，無人計程車在東行線逆線行車時，有4輛汽車在最右邊的東行線行駛，也越過正西行的多名踏單車人士，之後才駛回西行線上。

在駛至Mission街和二街時，一名踏單輪單車人士一度停在無人計程車前面，企圖引導它返回西行線上。

Waymo回應舊金山紀事報的查詢時指出，當時無人計程車偵測到人群中可能有人倒在地上，於是在對頭行車線沒有障礙物的情況下，決定小心地繞過該路段，由於當時馬路上有其他使用者，為避免太過接近他們，無人計程車唯有留在對頭行車線較所需為長的一段時間，才返回原本的行車線。

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