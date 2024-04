【灣區新聞】Waymo無人計程車被拍到在舊金山逆線行車

【KTSF】

一架Waymo無人計程車(robotaxi)被拍到在舊金山(三藩市)逆線行車接近兩個街口,Waymo解釋,該輛無人計程車這樣做,是要避免相撞事故發生。

根據舊金山紀事報報導,事發於上週五晚上9時半左右,地點在Mission街夾First街附近,相關視頻是於週末期間上載Reddit社交網。

從視頻所見,該輛無人計程車當時正西行,期間越過雙黃線,駛上接近中間分隔線的東行線,當時附近有一群踏電板車和單輪單車(unicycles)的人士。

無人計程車當時車內有乘客,在逆線行車至Shaw Alley行人過路區時曾停下車,根據視頻,無人計程車在東行線逆線行車時,有4輛汽車在最右邊的東行線行駛,也越過正西行的多名踏單車人士,之後才駛回西行線上。

在駛至Mission街和二街時,一名踏單輪單車人士一度停在無人計程車前面,企圖引導它返回西行線上。

Waymo回應舊金山紀事報的查詢時指出,當時無人計程車偵測到人群中可能有人倒在地上,於是在對頭行車線沒有障礙物的情況下,決定小心地繞過該路段,由於當時馬路上有其他使用者,為避免太過接近他們,無人計程車唯有留在對頭行車線較所需為長的一段時間,才返回原本的行車線。

