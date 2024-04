【娛樂新聞】台灣知名導演魏德聖週末訪灣區 談新電影「BIG」及分享近況（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

台灣知名導演魏德聖週末期間到訪灣區,週一接受本台專訪,談他這次到北美巡迴放映的新電影「BIG」,也分享他的近況。

2008年執導海角七號爆紅的台灣知名導演魏德聖,到北美巡迴放映新作「BIG」,最後一站到南灣僑教中心和灣區觀眾們度過了一個笑中帶淚的星期天。

魏德聖說:「他其實是用一個很孩子的純真的世界,在講述一個關於生命的故事,並沒有大家想像中的那麼沉重,反而是更多溫暖跟感動,跟重生的喜悅這樣子。」

BIG講述不同背景的六個家庭,在兒癌病房中一起共享歡笑與淚水,劇名BIG其實是兒童癌症病房816,而故事的起源在於二十多年前,魏德聖訪問過一位骨癌截肢倖存的大學女生得到的啟發,不但驚訝於癌童病房可以是充滿歡樂的,更重要的是對生命的堅持。

魏德聖說:「她在癌症病房大概一年多的時間,她從來沒有遇過一個不想活的孩子,而且每個孩子都相信自己可以活下來,我覺得這句話讓我很震撼,讓我也很怎麼說,原來從孩子的視角在看事情,生命的東西是非常單純的,它就是本來應該存在的,它沒有任何的理由要遺棄、要放棄,生命這個東西,我出生就是為了活著,不然我出生為了死去是幹嘛呢?」

電影探討癌症病童的故事,魏德聖其實也有家人罹癌去世,他也感性分享這段經歷。

魏德聖說:「我家人經歷過這些事情,是沒有經過太長久的病痛,反而是在一場手術之後,很意外地生命就消逝了,就是過不了多久生命就消逝了,對我們來說,我用一個家人的心情來講,我還是覺得,也不知道那種鼓勵他勇敢面對,到底是應該的,還是不應該的,不面對好像最後的時間已經快來了,然後面對它好像有可能痊癒,不能說痊癒,可以有達到醫治的效果,還是說加速離開的過程,所以我到現在都還很矛盾,到底當時卻我自己家人

去做這些手術這些治療,到底是對的還是錯的。」

其實魏德聖多年前開始籌拍「台灣三部曲」,將台灣發展的歷史呈現出來,經歷重重阻礙至今仍未完成,就在疫情期間最低谷的時候,拍攝了「BIG」。

魏德聖說:「當劇本完成的時候,其實我是很喜悅的,就覺得說也許就像我們電影裡面,那個副標,讓孩子來拯救這個世界,讓孩子來拯救這個世界,我也想要跟所以想看,又不敢去看的觀眾說一句話,就是你完全不用擔心,我不是在賣慘,我反而是要透過孩子的視角,來拯救你面對生命的未知的恐懼,跟曾經經歷過這一切的人,心理得到安慰。」

魏德聖希望觀眾從孩子的視角,來看他們所面對的一切,在充滿純真的眼光下,即使面對死亡,也拚搏得戰鬥,沒有展現畏懼。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。