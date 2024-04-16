【加州新聞】Sacramento地區發生多宗縱火案 警追緝一男子

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【KTSF 周正鈞報導】

警方正在尋找一名疑犯，他涉嫌與Sacramento地區六宗縱火案有關。

消防調查員正在尋找這名懷疑與南Sacramento六宗縱火案有關的疑犯。

店東說：「當我剛進來時，我看到了一輛購物車被點燃，起初看起來像是一場小火，但它開始蔓延。」

第一宗火警發生在星期五深夜至星期六清晨，在當地Florin路夾Stockton大道，而其他火災報告就在Orange Ave的一個無家可歸者營地。

Sacramento都會消防隊發言人說：「這些火災很危險，因為雖然它們很小且可能被撲滅，但它們可以迅速失控。」

Sacramento都會消防隊表示，這些火災令他們夜間的工作變得繁忙，這是對其資源和應對能力的一個挑戰。

現在他們正在尋找這個男人，調查人員表示，他被目擊到在每宗火災現場附近出現。

而附近的商家也保持警惕，這名受縱火影響的店舖老闆就指，對他們的顧客來說，是一個安全問題。

他也指出，幾個月前曾經發生有人在外面的垃圾桶裡放火，而消防部門就指，他們意識到社區所見到的問題，消防沒有視而不見。

與此同時，這些商家也正在採取行動，就是互相通報消息，保持安全。

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