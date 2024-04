【KTSF 朱慧琪報導】

中谷地區San Joaquin縣清晨一個貨板倉庫發生三級大火,附近數十棟房屋的家庭需要疏散。

週四清晨近2點,Tracy市一個貨板倉庫發生大火,消防到場後將火勢升為三級火,火勢波及了多棟房屋,附近19棟房屋的家庭需要疏散,附近的小學週四也需要停課一日。

根據太平洋媒電公司(PG&E),大火同時令附近超過260戶家庭停電。

