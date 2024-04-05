【加州新聞】加州糧食補助計劃被人盜走2千多萬 3人被起訴

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【KTSF 朱慧琪報導】

今年第一季，加州的糧食補助計劃被人以假的EBT電子福利轉帳卡盜去逾2200萬元，聯邦司法部起訴三人。

根據法庭文件，加州社會福利局發現，今年1月至3月，有不法之徒以假的EBT電子福利轉帳卡，從糧食補助計劃的受惠人士帳戶提走約2280萬元，當中大部份的錢都是通過ATM提款機提取，受害人絕大部份是依靠社會福利金來購買食物和其他日用必需品。

當局指，匪徒的手法主要是在提款機或零售終端，盜取用戶EBT卡的帳戶資料和密碼，然後複製假卡，再提走受害人帳戶裡的錢。

聯邦司法部和特勤局等多個聯邦州及地方部門聯合展開調查，本星期在加州拘捕和起訴三名羅馬尼亞人。

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