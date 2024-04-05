【加州新聞】加州糧食補助計劃被人盜走2千多萬 3人被起訴

【KTSF 朱慧琪報導】
今年第一季，加州的糧食補助計劃被人以假的EBT電子福利轉帳卡盜去逾2200萬元，聯邦司法部起訴三人。
根據法庭文件，加州社會福利局發現，今年1月至3月，有不法之徒以假的EBT電子福利轉帳卡，從糧食補助計劃的受惠人士帳戶提走約2280萬元，當中大部份的錢都是通過ATM提款機提取，受害人絕大部份是依靠社會福利金來購買食物和其他日用必需品。
當局指，匪徒的手法主要是在提款機或零售終端，盜取用戶EBT卡的帳戶資料和密碼，然後複製假卡，再提走受害人帳戶裡的錢。
聯邦司法部和特勤局等多個聯邦州及地方部門聯合展開調查，本星期在加州拘捕和起訴三名羅馬尼亞人。
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本文说盗者是盗取粮食券用户的EBT电子福利卡的个人资料和密码作案，他们是如何做到的呢？请问我在农夫市场用粮食券换取该市场专用货币时是否被他们复制假卡，有被盗卡内金额的风险？