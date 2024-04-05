【灣區走走】探索Locke：復活節特輯 – 華人建立的小鎮，畫出精彩故事

感受我們最新播出的節目，這次帶您走進一段別開生面的旅程！在最新的一集中，我們帶您前往探索Locke小鎮，這座由華人建造、華人居住的歷史悠久之地。在復活節期間，我們特別舉辦了本地遊活動，帶您深入了解這個小鎮的獨特魅力和歷史文化。您將有機會參觀重新開放的州立公園樂居旅宿博物館，由當地居民親自導覽，深入探索這個特殊小鎮的故事。此外，您還能夠參觀隱士畫家侯寧的梨園工作室，親眼目睹他在現場進行的寫生示範，感受藝術創作的魅力。這趟旅程將為您帶來一場充滿希望和重生的體驗，讓您重新認識這個美麗而富有故事的小鎮。趕快點擊觀看本集節目，一同探索Locke的獨特魅力吧！

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