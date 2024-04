影評：《女氣 》仇恨罪案受害人如何落實復仇計劃

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個受到仇恨襲擊的男子,要如何落實他的復仇計劃?

一個在夜總會變裝表演的年輕男子Jules,一晚的演出前,穿著服飾,在夜總會外看到一個沉默、有壞男孩形象的Preston。Preston 不理會Jules 給予的微笑走開。演出後,Jules 臉上、身上仍舊穿戴著艷麗的服飾,到便利店買煙。這時Preston 和他的一群朋友進來,雙方一段不友善的交涉後。Preston 在朋友的督促下,在街上毆打Jules。這段仇恨襲擊一夜之間,將Jules 的性格180度轉變。在沮喪和不振之間,Jules 一天到同志浴室,見到Preston 。但是曾向他下手的施暴人,卻認不得他。Jules 卻也顫顫驚驚的開始和Preston 交往,期間策劃復仇的計劃。要揭發這個不接受自己和他人身份的人。過程中,卻也對他要報復的對象,起了同情,甚至似乎也動了心。這段復仇記也進入複雜的階段。

這是兩位英國導演Sam H Freeman 和華裔導演吴春平首次執導的影片。在復仇故事中,強調人性的過往在衝擊下改變。內心改變無法揣測的過程,已經比一般復仇故事來得突出。但是導演做的最佳決定,就是在選角方面。看飾演主人翁的Nathan Stewart-Jarrett,詮釋他人物的內心掙扎。同樣令人叫絕的,也是飾演施暴者的George MacKay,看著他每一幕的自我憎恨,到接受自己和他人的轉變,特別叫人心酸。

真相最後將如何改變這兩人的一生,電影要觀眾自己決定。也正是這樣,這是一部看完後,不斷引發觀眾聯想的作品。

《女氣 Femme》帶大家在灰色地帶徘徊。滿分五分中得四分半,不該錯過。

電影目前在舊金山的AMC Kabuki、東灣Emeryville 的AMC Bay Street 和南灣Santa Clara 的AMC Mercado 上映。

電影網頁:https://femmemovie.com/

“Femme” Review: An emotionally complex revenge tale

“Screening Room” reviews “Femme”

Rating: 4.5 out of 5 stars

Official movie website: https://femmemovie.com/

Now showing in San Francisco’s AMC Kabuki, Emeryville’s AMC Bay Street and Santa Clara’s AMC Mercado

