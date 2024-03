【KTSF 朱慧琪報導】

聯合航空週末一架由舊金山(三藩市)飛往丹佛市的航班,因雀鳥擊中機師駕駛艙的側窗口,而需折返舊金山國際機場。

事發在上星期六,聯合航空一架由舊金山國際機場飛往Denver的波音737-9MAX客機,在早上約5時起飛後,飛機大約升到5千呎高後,機師的一側窗口被雀鳥擊中,而需要需折返舊金山。

聯邦航空管理局(FAA)報告指,飛機是在起飛時撞到雀鳥,飛機折返機場後安全降落,乘客全部安全,聯航在事發後將乘客轉移到另一架飛機。

舊金山紀事報引述航空專家表示,飛機撞鳥事件相當普遍,很少具有危險性,在去年,就有超過2300宗撞鳥報告,多數發生在起飛和降落時,而舊金山國際機場平均每10萬架次航班,就會發生18宗撞鳥事件。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。