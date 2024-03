【KTSF】

在加州首府沙加緬度,縣警人員進行臥底行動時,搗破一個人口販賣集團,拘捕了27人。

這些就是沙加緬度縣警人員拘捕的27名男子中的其中22人,當局表示,今次採取的臥底行動,特別針對沙加緬度以北Watt Avenue走廊的嫖客,因為當地商業和大眾都厭倦看到妓女在街上流連,他們每次的行動都在不同地區掃蕩。

當局又說,有部份疑似嫖客,甚至與臥底探員要求金錢、毒品、食物等來換取性愛。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。