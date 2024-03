【灣區新聞】行人安全組織為舊金山巴士站車禍死者舉行守夜活動（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

行人安全組織Walk San Francisco在週一下午5點為這宗車禍中的遇難者舉行守夜活動。

在守夜活動中,有小孩送上毛公仔,樹上亦掛上「舊金山悲傷」的字句,以及遇難者與家人的生活照。

舊金山市長布里德亦有到場,而Walk San Francisco行政主任Jodie Medeiros形容,事件是一個悲劇,她指車禍的情況,每年發生太頻繁,每年大約有500人因車禍受重傷,每年有大約30人因車禍而喪生。

Walk San Francisco行政主任Jodie Medeiros說:「舊金山有『零死亡願景』政策,目的是消除嚴重傷亡的交通事故,而今年是該政策出台十週年,我們還沒有實現這一目標,因此本市領導人需要採取更多行動,令其成為迫切性問題,當看到人人都出來守夜,這場悲劇是毀滅性,對家庭造成打擊,對社區造成打擊,每個人都覺得可能是我,這是緊急呼籲必須採取更多行動。」

