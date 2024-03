【灣區新聞】舊金山SUV撞巴士站奪命車禍 七旬華裔女司機被捕（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)週六發生嚴重車禍,一架SUV鏟上West Portal巴士站,事件造成3人死亡,目擊者指,當時在巴士站等車的4人是一家4口,肇事的七旬華裔女司機被捕。

車禍發生於週六中午12時多,當時有4人在Ulloa街夾Lenox Way的巴士站等車期間,即是West Portal Branch圖書館門外,突然一輛白色的平治汽車衝向巴士站,一名成年男子和一名孩童當場死亡。

而包括肇事女司機另外3人送醫搶救,當局週日證實,一名女傷者因傷勢過重而宣告不治,而另一位嬰兒仍然有生命危險。

警方指,一名78歲,名為Mary Fong Lau的華裔婦女於週日因致命車禍而被捕,她面臨三項車輛過失殺人罪起訴。

地檢官謝安宜Brooke Jenkins表示,儘管警方在此案中已經逮捕涉案人,但案件仍在調查中,市長布里德當日有到場視察,她形容事件令人痛心。

本台的記者週一早上到場,見到汽車的碎片依然散落一地,車輛撞擊的痕跡在牆上顯然易見,有人在圖書館門外放置鮮花、嬰兒車、毛公仔,以及成人和小童的鞋。

有經常在該車站候車的胡女士表示,事件嚇人。

胡女士說:「一個星期,我也有2至3日在這兒候車,但我前日聽到這新聞,覺得很可怕,我們是老人家,希望加強這兒的交通燈,市府重視一下,人生安全好些,便會放心些。」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。