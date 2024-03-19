【灣區新聞】舊金山SUV撞巴士站奪命車禍 七旬華裔女司機被捕（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）週六發生嚴重車禍，一架SUV鏟上West Portal巴士站，事件造成3人死亡，目擊者指，當時在巴士站等車的4人是一家4口，肇事的七旬華裔女司機被捕。

車禍發生於週六中午12時多，當時有4人在Ulloa街夾Lenox Way的巴士站等車期間，即是West Portal Branch圖書館門外，突然一輛白色的平治汽車衝向巴士站，一名成年男子和一名孩童當場死亡。

而包括肇事女司機另外3人送醫搶救，當局週日證實，一名女傷者因傷勢過重而宣告不治，而另一位嬰兒仍然有生命危險。

警方指，一名78歲，名為Mary Fong Lau的華裔婦女於週日因致命車禍而被捕，她面臨三項車輛過失殺人罪起訴。

地檢官謝安宜Brooke Jenkins表示，儘管警方在此案中已經逮捕涉案人，但案件仍在調查中，市長布里德當日有到場視察，她形容事件令人痛心。

本台的記者週一早上到場，見到汽車的碎片依然散落一地，車輛撞擊的痕跡在牆上顯然易見，有人在圖書館門外放置鮮花、嬰兒車、毛公仔，以及成人和小童的鞋。

有經常在該車站候車的胡女士表示，事件嚇人。

胡女士說：「一個星期，我也有2至3日在這兒候車，但我前日聽到這新聞，覺得很可怕，我們是老人家，希望加強這兒的交通燈，市府重視一下，人生安全好些，便會放心些。」

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