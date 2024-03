【KTSF 張擎鳳報導】

根據聯合國發布的一份新報告,世界上近一半會遷徙的物種正在減少。

報告顯示,許多鳴禽、海龜、鯨魚、鯊魚和其他遷徙動物,隨著季節的變化,遷徙到不同的環境,並受到喪失棲息地、非法狩獵和捕魚、污染和氣候變遷的威脅。

報告作者Kelly Malsch說:「報告顯示,這種趨勢正在朝著錯誤的方向發展,近一半的遷徙物種中,即是44%的數量正在下降。」

聯合國會議的與會者將評估保護措施建議,以及是否將幾個新的瀕危物種正式列為受到關注。

聯合國的環境規劃署總監表示,沒有一致的跨國合作,就無法保護遷徙物種。

在2022年,各國政府在加拿大Montreal舉行的聯合國生物多樣性會議上,承諾會保護地球3成的土地和水資源。

