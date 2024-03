【國際新聞】以色列拒絕派人參與停火談判

【有線新聞】

以色列杯葛與哈馬斯在埃及的停火談判,聲稱對方拒絕提供生還人質名單。以軍在加沙的攻勢持續,有物資車遇襲。美國副總統賀錦麗敦促雙方立即停火,並協助更多救援物資送入加沙。

以軍周日晚上在加沙南部拉法市,發動最少兩次襲擊,一幢三層樓高住宅倒塌,民眾通宵在瓦礫搜救。

以軍攻勢未見平息,外交談判亦沒有進展。雖然哈馬斯代表已經抵達開羅,準備參與停火談判,但以色列拒絕派人出席。據報以色列不滿對方拒絕提供生還人質名單,及不肯確認互換囚犯的比例,所以總理內塔尼亞胡指示代表團杯葛磋商。有外交消息透露談判進度緩慢,估計短時間內沒有突破。

有份調停的美國副總統賀錦麗促請雙方,立即停火並重返談判桌,她說:「飢餓、絕望的人走到救濟貨車前為家人領取物資,因為加沙北部缺乏物資已久,平民卻被槍擊、釀成混亂,考慮到加沙的災難程度,各方必須立即停火。」

美國日前首次空投救濟品到加沙,賀錦麗承諾行動會繼續,並預告會研究循海路運送人道物資。

