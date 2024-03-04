【國際新聞】以色列拒絕派人參與停火談判

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以色列杯葛與哈馬斯在埃及的停火談判，聲稱對方拒絕提供生還人質名單。以軍在加沙的攻勢持續，有物資車遇襲。美國副總統賀錦麗敦促雙方立即停火，並協助更多救援物資送入加沙。

以軍周日晚上在加沙南部拉法市，發動最少兩次襲擊，一幢三層樓高住宅倒塌，民眾通宵在瓦礫搜救。

以軍攻勢未見平息，外交談判亦沒有進展。雖然哈馬斯代表已經抵達開羅，準備參與停火談判，但以色列拒絕派人出席。據報以色列不滿對方拒絕提供生還人質名單，及不肯確認互換囚犯的比例，所以總理內塔尼亞胡指示代表團杯葛磋商。有外交消息透露談判進度緩慢，估計短時間內沒有突破。

有份調停的美國副總統賀錦麗促請雙方，立即停火並重返談判桌，她說：「飢餓、絕望的人走到救濟貨車前為家人領取物資，因為加沙北部缺乏物資已久，平民卻被槍擊、釀成混亂，考慮到加沙的災難程度，各方必須立即停火。」

美國日前首次空投救濟品到加沙，賀錦麗承諾行動會繼續，並預告會研究循海路運送人道物資。

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