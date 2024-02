【KTSF】

舊金山(三藩市)SOMA區週六相繼有兩輛Tesla電動車著火,有事主表示,當局正循縱火案方向調查。

根據舊金山紀事報報導,舊金山SOMA區昨日相繼有兩輛同樣為Y型號的Tesla電動車著火,第一宗發生在星期六凌晨近1點,位於Shipley街夾四街,而第二宗是在距離第一宗案發地點的兩個街口的Mabini街夾Bonifacio街發生。

這宗案件的事主向舊金山紀事報表示,他早上打算出門時,找不到自己的汽車,他第一個想法是,可能記錯了汽車停泊的地方,然後就想可能有人偷了它,再之後見到地下有汽車燒毀的碎片,才意識到事件,而前一晚他們根本聽不到任何的警報或爆炸聲。

涉事的汽車當時已經被警方拖走,當局亦都沒有向他展示燒毀的汽車照片。

事主表示,當局目前正循縱火方面調查。

