【KTSF】

佛羅里達州Fort Myers一間銀行週二下午遇劫,劫匪挾持兩個人質,最後遭到警方的狙擊手當場擊斃,人質就沒有受傷,聯邦調查局已介入調查。

消息指,劫匪進入銀行後,聲稱攜有炸彈並且挾持兩名人質,要求銀行職員立即交出現金。

在案發後不久,整間銀行已被警方包圍,在警方與劫匪對峙時,劫匪用刀架在其中一名人質的喉嚨。

在警方試圖談判勸劫匪投降,而沒有結果後,警方一名狙擊手開槍殺死劫匪,警方表示劫匪是有前科的重犯。

