【國際新聞】拜登稱內塔尼亞胡非反對兩國方案 可建無軍隊巴勒斯坦國

美國總統拜登與以色列總理內塔尼亞胡通話,討論以軍在加沙地區清剿哈馬斯的行動,拜登認為內塔尼亞胡並非完全反對兩國方案,其中一個可行方式是建立沒有軍隊的巴勒斯坦國。

加沙南部汗尤尼斯一間醫院附近持續傳出炮火聲,巴勒斯坦傳媒報道以軍出動軍車和無人機施襲,多人死傷,聯合國早前估計約7千名逃避戰火的人居於這間醫院附近。

以軍在加沙打擊哈馬斯的行動持續三個多月,大量巴勒斯坦人曾被扣押,部分人獲釋後返回加沙,在醫院接受治療,精神欠佳、身體有多處傷痕。聯合國官員指有巴人透露被以軍扣押一至兩個月,期間遭毆打、羞辱和虐待,獲釋時亦沒有禦寒衣物,敦促以色列遵守國際人權法。

而在以色列,大批民眾在總理內塔尼亞的官邸外集會,要求政府盡快營救人質,有戰時內閣部長公開質疑內塔尼亞胡堅持作戰,無法令人質獲釋,只有停火和談判才能救人。

內塔尼亞胡日前公開表明反對戰後建立巴勒斯坦國,與盟友美國存有分歧。

拜登時隔近一個月以來再次與內塔尼亞胡通電話,繼續主張推動兩國方案,又指內塔尼亞胡並非完全反對,只是認為有其他方法落實兩國方案,包括建立一個沒有軍隊的巴勒斯坦國。

白宮重申要確保以色列擁有自衛能力,同時保護以巴人民安全,不能期望兩國方案一蹴而就。

