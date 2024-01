【灣區新聞】Los Gatos男子涉嫌謀殺華裔妻子 疑棄屍Santa Cruz山區

【KTSF】

南灣Los Gatos一個男人,涉嫌謀殺華裔妻子,並懷疑棄屍在Santa Cruz山區。

Los Gatos Monte Sereno警方表示,56歲的John Maxey Yeager,涉嫌謀殺40歲妻子YingYing “Dawn” Yu。

警方說,1月8日上星期一接報,Dawn Yu的僱主表示,一直到元旦日都聯絡不到Dawn Yu,沒有她的消息。

警方調查後發現女事主是12月31日除夕夜一宗家庭暴力案件的受害人,警方上星期四拘捕了女事主的丈夫。

上星期六,警方和社區人士在Santa Cruz山區Summit Road一個偏僻地區發現人體遺骸,相信就是Dawn Yu,但仍有待法醫驗證死者身份。

警方表示,被告本月較早時曾到過這地方,被告關押在Santa Clara縣監獄,警方表示多個執法部門參與調查過程,並確保了受害人家裡兒童的安全。

