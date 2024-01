【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)市週二晚有一輛汽車撞進一間汽車維修店,肇事司機沒有受傷。

事發於晚上8時半左右,奧克蘭消防局接報抵達International大道1700號路段的Turbo Auto Body,現場可見一輛汽車撞進店內,肇事司機自行步出車外,沒有受傷。

事發後,樓宇檢查員需要到場檢視建築物的結構是否安全,附近街道一度封閉。

