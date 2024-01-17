【灣區新聞】舊金山日落區Irving街電訊手機公司發生爆竊案（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）日落區Irving街一間經營了20多年的電訊手機公司發生爆竊案，而且不是第一次，附近有商戶表示擔心治安變差。

警方表示，上星期五清晨6點幾收到盜竊案報告後到現場調查，現場是Irving街夾21 Ave的電訊手機公司，本台訪問了公司的經理。

手機店經理Jason說：「星期五他們爆了我們的門口，進來總共四個人，後面的門爆了一個洞，我們不見了一個小夾萬，裡面有現金，以及不見了十多個電話配件，手機匪徒拿不到。」

警方表示，現場有匪徒強行闖進的痕跡，商店多處受到破壞，這是案發當日匪徒在店內撬開的木門。

經理表示，上星期五因為要清理店鋪以及配合警方調查，而不能做生意，之後照常營業。

經理表示，這間店從前也發生過盜竊案，在隔壁做生意的商戶表示擔憂。

Irving街商戶Melody說：「對於我們小生意業者，感覺很不安全，我們對面也被砸過，而且我們鄰居已經被砸過許多次，希望政府能加強警力，來保護我們社區，小商業每天心裡都害怕的。」

她表示，Irving街近年的治安變差。

Melody說：「很多次我們的客人，自己坐在車裡面，被人砸玻璃就在Irving街，希望多點警力維護街道的安全。」

警方表示，正在調查這宗盜竊案，賊人仍然在逃，警方呼籲市民提供資料，匿名報案熱線(415) 575-4444，或發短訊至TIP411，抬頭寫SFPD。

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