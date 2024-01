【灣區新聞】舊金山日落區Irving街電訊手機公司發生爆竊案（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)日落區Irving街一間經營了20多年的電訊手機公司發生爆竊案,而且不是第一次,附近有商戶表示擔心治安變差。

警方表示,上星期五清晨6點幾收到盜竊案報告後到現場調查,現場是Irving街夾21 Ave的電訊手機公司,本台訪問了公司的經理。

手機店經理Jason說:「星期五他們爆了我們的門口,進來總共四個人,後面的門爆了一個洞,我們不見了一個小夾萬,裡面有現金,以及不見了十多個電話配件,手機匪徒拿不到。」

警方表示,現場有匪徒強行闖進的痕跡,商店多處受到破壞,這是案發當日匪徒在店內撬開的木門。

經理表示,上星期五因為要清理店鋪以及配合警方調查,而不能做生意,之後照常營業。

經理表示,這間店從前也發生過盜竊案,在隔壁做生意的商戶表示擔憂。

Irving街商戶Melody說:「對於我們小生意業者,感覺很不安全,我們對面也被砸過,而且我們鄰居已經被砸過許多次,希望政府能加強警力,來保護我們社區,小商業每天心裡都害怕的。」

她表示,Irving街近年的治安變差。

Melody說:「很多次我們的客人,自己坐在車裡面,被人砸玻璃就在Irving街,希望多點警力維護街道的安全。」

警方表示,正在調查這宗盜竊案,賊人仍然在逃,警方呼籲市民提供資料,匿名報案熱線(415) 575-4444,或發短訊至TIP411,抬頭寫SFPD。

