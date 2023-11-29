【國際新聞】以色列共81名人質獲釋 與家人團聚悲喜交集

【KTSF 吳倩妤報導】

至今為止，以色列一共有81名人質獲得釋放，在以色列醫院接受康復治療，CNN的記者在場見證部份人質與家人團聚的悲喜交集場面。

Sharon與12歲女兒Noam再見時家人，一面笑，一面哭，他們慶幸家庭團聚，但也知道有鄰居及親友遭到哈馬斯殺害，還有其他人仍然被哈馬斯挾持，因此這一日大家的心情是甜中帶苦，這些情緒波動都顯示在當局發放的片段中。

獲得釋放的婦女兒童人質，他們的經歷可謂驚心動魄，比如8歲的Naveh，與3歲的妹妹Yahel，現在終於能與媽媽及祖母團聚，但他們的父親仍然在哈馬斯手上。

再看看剛滿9歲的Emily Hand，雖然與家人團聚，但心情仍然動盪，她父親對CNN表示那一刻的喜悅與痛苦。

Thomas Hand說：「很美，就像我想像的那樣，一起奔跑*

他說他緊緊的擁抱著女兒，太用力了，直到女兒稍微站開一些，才看清楚她的面部輪廓，而以前Emily的面是胖胖的，是她年紀應有的少女面孔。

4歲的Abigail Edan獲得釋放，但她父母都在當日的恐怖襲擊中喪生，她其他家人承諾會好好照顧她。

Abigail的姨母Ella Mor說：「我叫Ella Mor，我是Abigail 的阿姨，她剛抵達醫院，正在接受檢查和照顧，我要感謝大家的愛護與支持，太棒了，非常感謝

這場危機也凸顯了在以色列的外籍家務移名工人的角色，就像Jimmy Pacheco一樣，他是菲律賓護理人員，在他照顧的以色列長者遇害後，遭到哈馬斯綁架，以色列宣布，他和其他外國人因這場苦難而獲得了終身津貼。

與此同時，Hadas在商場接到電話，通知她一對青少年兒女已被釋放，這個消息令她即時獲得解脫，她一直都害怕會面對最可怕損失所帶來的痛苦。

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