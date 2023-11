【國際新聞】以色列共81名人質獲釋 與家人團聚悲喜交集

【KTSF 吳倩妤報導】

至今為止,以色列一共有81名人質獲得釋放,在以色列醫院接受康復治療,CNN的記者在場見證部份人質與家人團聚的悲喜交集場面。

Sharon與12歲女兒Noam再見時家人,一面笑,一面哭,他們慶幸家庭團聚,但也知道有鄰居及親友遭到哈馬斯殺害,還有其他人仍然被哈馬斯挾持,因此這一日大家的心情是甜中帶苦,這些情緒波動都顯示在當局發放的片段中。

獲得釋放的婦女兒童人質,他們的經歷可謂驚心動魄,比如8歲的Naveh,與3歲的妹妹Yahel,現在終於能與媽媽及祖母團聚,但他們的父親仍然在哈馬斯手上。

再看看剛滿9歲的Emily Hand,雖然與家人團聚,但心情仍然動盪,她父親對CNN表示那一刻的喜悅與痛苦。

Thomas Hand說:「很美,就像我想像的那樣,一起奔跑*

他說他緊緊的擁抱著女兒,太用力了,直到女兒稍微站開一些,才看清楚她的面部輪廓,而以前Emily的面是胖胖的,是她年紀應有的少女面孔。

4歲的Abigail Edan獲得釋放,但她父母都在當日的恐怖襲擊中喪生,她其他家人承諾會好好照顧她。

Abigail的姨母Ella Mor說:「我叫Ella Mor,我是Abigail 的阿姨,她剛抵達醫院,正在接受檢查和照顧,我要感謝大家的愛護與支持,太棒了,非常感謝

這場危機也凸顯了在以色列的外籍家務移名工人的角色,就像Jimmy Pacheco一樣,他是菲律賓護理人員,在他照顧的以色列長者遇害後,遭到哈馬斯綁架,以色列宣布,他和其他外國人因這場苦難而獲得了終身津貼。

與此同時,Hadas在商場接到電話,通知她一對青少年兒女已被釋放,這個消息令她即時獲得解脫,她一直都害怕會面對最可怕損失所帶來的痛苦。

