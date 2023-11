【國際新聞】學術期刊指南極臭氧層破洞擴大 料與南半球氣候有關

【有線新聞】

大家以為南極上空的臭氧層正在恢復,但《自然通訊》期刊最新研究指出,臭氧層的破洞不只沒縮小,甚至有擴大的跡象,這幾年的臭氧層新聞通常也是好消息,主旋律是人類禁用氯氟化碳多年,終於開始見到成果,聯合國指臭氧層的破洞正逐漸「癒合」,甚至可能在數十年後恢復原狀。

但這個願景可能過份樂觀,學術期刊《自然通訊》發表來自新西蘭奧塔哥大學的研究,全面分析南極臭氧層破洞,過去18年來每月以至每日,不同緯度及高度的臭氧水平,結果顯示臭氧層破洞的中心臭氧水平比2004年下降26%,在每年情況最差的春季,破洞不只面積更大,而且缺口更深,現時洞口面積有兩個南極洲那麼大,相較過去三年不是改善,而是惡化。

但這不代表禁用氯氟化碳的努力是白費,研究人員指出,現時侵蝕臭氧層的最大威脅不再是氯氟化碳,而是南半球的氣候,例如山火產生的粒子,例如厄爾尼諾結合南方濤動現象,也會輾轉影響大氣層的化學反應,令臭氧水平降低,學者認為需要監測臭氧層的長期趨勢,才可以知道如何保護臭氧層。

