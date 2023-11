【有線新聞】

俄亥俄州發生嚴重車禍,涉及五架車,至少6死18傷。

有涉事的車輛在意外著火焚燒,冒出大量濃煙,消防員射水灌救。

事發於當地周二上午,一輛載有57名高中生及家長的巴士原定前往哥倫布市出席會議,在州際公路行駛期間被一輛貨櫃車從後撞到。

意外同時涉及另外三架車,當局正調查事發經過和車禍原因。

州長德萬形容涉及學童的車禍對家長是最可怕的噩夢,向死傷者家屬致以慰問。

