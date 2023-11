【KTSF】

田納西州非洲裔男子Tyre Nichols警暴案,涉案的四名被告Memphis市前任警員,將於明年8月中受審。

本案四名被告Memphis市前任警員週一出庭應訊,他們面對多項控罪,包括二級謀殺。

本案另一名被告,前任警員Desmond Mills,就在上星期的聯邦和州訴訟中改為與檢方合作達成認罪協議,他承認使用過份暴力和妨礙司法兩項聯邦控罪,以便尋求換取較輕的刑期。

Mills有機會出庭頂證這四名被告。

