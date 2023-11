【KTSF】

下星期就是APEC亞太經合會議峰會,在Moscone會展中心以及Nob Hill一帶都會封路,Muni部分路線也會改道,為了讓市民在APEC期間了解市內的交通資訊,舊金山(三藩市)交通局(SFMTA)推出了一個網站。

大家在舊金山交通局官網SFMTA.com,點擊在首頁的Welcome to APEC 2023,就可以進入網站.

由於大多數APEC的活動將在市中心Market街以南和華埠附近Nob Hill舉行,交通局就這兩個區列出了主要受影響的區域,來顯示目前那些地方會封路,以及相應的Muni路線改道的資料。

市民可以在網站查詢個別路線改道後的車站位置。

