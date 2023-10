【全國新聞】緬因州槍擊案疑犯仍未落網 當局大舉搜捕（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

東北部緬因州週三晚在一個保齡球場和一間餐館分別發生嚴重槍擊案,造成最少18人死亡,另外13人受傷,警方鎖定一名槍手疑犯,這名疑犯仍然在逃。警方形容,疑犯是持有武器的危險人物,聯邦、州和地方的執法人員正大規模展開全面搜捕行動,當局呼籲當地居民留在室內就地掩護,盡量不要外出。

這宗連環槍擊案週三晚分別發生在緬因州第二大城市Lewiston的兩處地點,第一案發現場是一間保齡球館,槍手手持半自動步槍,亂槍掃射,有七個人死亡,據報當晚有少年保齡球隊在場練球。

第二案發現場是附近一間餐館,造成八個人死亡,另外還有三個人因為受了槍傷,其後在醫院不治。

目擊者Brandon形容當時的情景說:「我們當時在裡面,就像平常晚上打保齡一樣,突然槍手走入來,發生巨響,我以為是氣球聲音,我背向大門,當我轉身時,見到並不是氣球,他手持武器,我唯有順著賽道滑過去,以及攀到機器頂部留守約十分鐘,直至警察進來。」

警方已經鎖定這名槍手的身分,疑犯是40歲的Robert Card,當局形容他是持有武器的危險人物,並且呼籲當地居民就地掩護,盡量不要外出,也不要靠近這名疑犯,如果發現有可疑,立即聯絡警方。

居住在Lewiston市的April Stevens說:「我們就地掩護,我仍然遙距工作,我丈夫取消今天工作,在家陪我,我們為每一個人祈禱。」

聯邦、州和地方政府的執法人員,已經展開大規模全面搜捕行動,當地的學校也暫時停課,當局也在停車場找到疑犯的白色汽車。

疑犯Card正面對八項謀殺控罪,正被當局通緝,執法人員指,他是一名認證的軍火教練,以及是一名美國陸軍後備役成員,消息透露,疑犯最近有精神健康問題,並威脅要槍擊當地的國民衛隊基地。

美國今年以來已發生超過560宗不計槍手在內,有四人或以上遭槍擊的嚴重槍擊案,槍械管制問題再次令人關注。

