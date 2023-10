【有線新聞】

俄羅斯宣布即日起限制日本水產進口,並表明是跟隨中國的做法,日方對禁令深表遺憾。

俄羅斯當局指有關預防措施將實施至日方提供全面資訊,以及經俄方專家檢驗,確保水產安全和符合歐亞經濟聯盟的要求為止,歐亞經濟聯盟主要是由前蘇聯加盟國組成。日方回應指禁令缺乏科學根據且不公正,促請對方撤銷。

日本自8月底開始排放核污水,內地隨即以食品安全為由,宣布禁止進口所有日本水產品。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。