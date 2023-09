【灣區新聞】台灣移民黨樹銘30年前遇害 女疑兇承認殺人

【KTSF】

San Mateo縣警辦公室去年3月宣布,在俄克拉荷馬州的華盛頓縣逮捕了現年61歲的Rayna Elizabeth Hoffman-Ramos,被告週三在San Mateo縣高等法庭的一個審前會議中,承認殺死台灣移民黨樹銘(Shu Ming Tang)。

命案發生於1993年4月26日下午1點之前,地點是黨樹銘在Devonshire Boulevard的Devonshire Little Store雜貨店,警方相信黨樹銘是在一宗搶劫案中中槍,警方在抵達現場後發現,黨樹銘身中一槍、失去知覺,送往醫院傷重不治。

警方表示,調查人員發現有一個女子在槍擊案發生後,開著一輛旅行車離開現場,但是警方始終無法破案,這宗命案於是成為29年的懸案,案件甚至被搬上電視的罪案節目。

黨樹銘的遺孀事後賣了雜貨店,搬到洛杉磯。

San Mateo縣地檢處檢控官透露,有人在去年向San Mateo縣警辦公室發函提供線索,調查人員在俄克拉荷馬州被告的一本日記中,找到她承認殺死黨樹銘。

案發時,被告在當時是San Mateo的居民,之後在俄克拉荷馬州居住多年。

副地檢官Sean Gallagher向San Mateo Daily Journal表示,一些懸案靠DNA證據破案,這種沒有DNA證據破案的案件並不常見。

地檢處指出,承認控罪的Hoffman-Ramos,刑期將是18年至終身監禁。

而Hoffman-Ramos的代表律師則表示,被告在認罪後感到安心,並說對她人生之中黑暗的那一天感到後悔,判刑能夠讓她見到曙光。

辯護律師還表示,如果被告不認罪而接受陪審團審判的話,一旦罪名成立,最高刑罰是終身監禁不准假釋。

