【灣區新聞】台灣移民黨樹銘30年前遇害 女疑兇承認殺人

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San Mateo縣警辦公室去年3月宣布，在俄克拉荷馬州的華盛頓縣逮捕了現年61歲的Rayna Elizabeth Hoffman-Ramos，被告週三在San Mateo縣高等法庭的一個審前會議中，承認殺死台灣移民黨樹銘（Shu Ming Tang）。

命案發生於1993年4月26日下午1點之前，地點是黨樹銘在Devonshire Boulevard的Devonshire Little Store雜貨店，警方相信黨樹銘是在一宗搶劫案中中槍，警方在抵達現場後發現，黨樹銘身中一槍、失去知覺，送往醫院傷重不治。

警方表示，調查人員發現有一個女子在槍擊案發生後，開著一輛旅行車離開現場，但是警方始終無法破案，這宗命案於是成為29年的懸案，案件甚至被搬上電視的罪案節目。

黨樹銘的遺孀事後賣了雜貨店，搬到洛杉磯。

San Mateo縣地檢處檢控官透露，有人在去年向San Mateo縣警辦公室發函提供線索，調查人員在俄克拉荷馬州被告的一本日記中，找到她承認殺死黨樹銘。

案發時，被告在當時是San Mateo的居民，之後在俄克拉荷馬州居住多年。

副地檢官Sean Gallagher向San Mateo Daily Journal表示，一些懸案靠DNA證據破案，這種沒有DNA證據破案的案件並不常見。

地檢處指出，承認控罪的Hoffman-Ramos，刑期將是18年至終身監禁。

而Hoffman-Ramos的代表律師則表示，被告在認罪後感到安心，並說對她人生之中黑暗的那一天感到後悔，判刑能夠讓她見到曙光。

辯護律師還表示，如果被告不認罪而接受陪審團審判的話，一旦罪名成立，最高刑罰是終身監禁不准假釋。

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