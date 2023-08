【全國新聞】女攝影師被意外槍殺案 艾力寶雲或再被起訴過失殺人罪

【KTSF 朱慧琪報導】

荷里活影星艾力寶雲(Alec Baldwin)差不多兩年前在拍攝電影期間,涉嫌意外槍殺女攝影師一案有新進展,法醫報告顯示,道具手槍的扳機被扣動過,艾力寶雲因此有可能再次面臨被起訴過失殺人罪。

2021年10月,艾力寶雲在拍攝電影《Rust》期間,涉嫌意外使用一枝裝有實彈的道具手槍,槍殺了女攝影師Halya Hutchins,早前艾力寶雲聲稱,自己從未用手槍對準任何人,亦更沒有扣動過手槍的扳機,不過由特別委員會委任的法醫報告星期二指出,涉事的左輪手槍,只有在扣動過扳機的情況下才會開火。

4月時,檢控官指,涉事手槍在改裝後可能會失火,所以撤銷對艾力寶雲的過失殺人控罪,但法庭這項撤銷決定,並未開脫艾力寶雲的罪責,可能會重新提出指控。

到截稿為止,法庭、艾力寶雲的律師和特別檢察官,都未有就事件作出回應。

