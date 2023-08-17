【全國新聞】女攝影師被意外槍殺案 艾力寶雲或再被起訴過失殺人罪

August 17, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注
(Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / Halyna Hutchins / Instagram)

【KTSF 朱慧琪報導】

荷里活影星艾力寶雲（Alec Baldwin）差不多兩年前在拍攝電影期間，涉嫌意外槍殺女攝影師一案有新進展，法醫報告顯示，道具手槍的扳機被扣動過，艾力寶雲因此有可能再次面臨被起訴過失殺人罪。

2021年10月，艾力寶雲在拍攝電影《Rust》期間，涉嫌意外使用一枝裝有實彈的道具手槍，槍殺了女攝影師Halya Hutchins，早前艾力寶雲聲稱，自己從未用手槍對準任何人，亦更沒有扣動過手槍的扳機，不過由特別委員會委任的法醫報告星期二指出，涉事的左輪手槍，只有在扣動過扳機的情況下才會開火。

4月時，檢控官指，涉事手槍在改裝後可能會失火，所以撤銷對艾力寶雲的過失殺人控罪，但法庭這項撤銷決定，並未開脫艾力寶雲的罪責，可能會重新提出指控。

到截稿為止，法庭、艾力寶雲的律師和特別檢察官，都未有就事件作出回應。

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