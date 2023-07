【KTSF 萬若全報導】

南灣聖荷西最近發生了兩宗兇殺案。

上星期五早上近8點,警員接報指,14街200號路段有人被刺傷,當警方到達現場時,在住所內發現一名成年女性,身上至少有一處刀傷,她當場證實死亡。

經初步調查後,女死者的42歲兒子Amanueal Germay涉嫌殺母,警方已將他關押在Santa Clara縣監獄。

另外一宗兇殺案在週日清晨4點左右發生,警察接報有人中槍,去到Queens Lane 400號路段,發現一名成年男子,身上至少有一處槍傷,他當場證實死亡。

案件仍在調查中,今年以來市內累計發生19宗兇殺案。

