【KTSF 歐志洲報導】

聖荷西Northlake社區,一間賭場的舊址,業主計劃在那裡興建一個,有大約一千個住宅單位的發展項目

坐落在聖荷西Saratoga Avenue,和Kiely Boulevard 的Garden City 賭場,雖然在2012年結業,招牌還在。

根據發展商High Street Northern California,交給聖荷西市府的初步建議書,發展商計劃在這塊10.3英畝的地皮。

興建大約一千個住屋單位,並將包括地面層,1.3萬平方英尺的商業空間,可以用來開店鋪或餐館。

發展商目前還沒有具體說明,一千個住屋單位,將是出租、出售或是比例如何。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。)