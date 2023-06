【加州新聞】六四34周年雕塑家陳維明最新的作品’鐵鏈女’舉行揭幕儀式（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

位於南加州的自由雕塑公園,昨天舉辦紀念六四34周年活動,同時為雕塑家陳維明最新的作品’鐵鏈女’舉行揭幕儀式。

昨天在南加州雕塑公園,頂著一百度的豔陽,有上百人出席紀念六四34周年活動。

每年六四紀念,雕塑家陳維明都有最新的作品,今年揭幕的是以2022年初震驚中國的徐州鐵鍊女雕塑像,特別邀請兩位維權律師,高智晟和陳光誠的妻子來揭幕。

陳維明說:「今天我很悲哀的告訴大家,做一個雕塑本來是做一個雕塑家的榮幸,我非常的悲哀,在我們21世紀,在中國這個號稱有五千年文明的大國,經濟第二位的大國,居然有那麼悲哀的事情發生。」

鐵鍊女的故事是2022年1月,江蘇徐州豐縣一名女子被鐵鍊鎖在無門棚屋的短視頻曝光。

她被虐待,被多次拐賣,患有精神病,卻有八個孩子,非人的遭遇引起全網震驚。

陳維明認為,因為六四民主運動以後對中共權力沒有監督,才發生鐵鍊女事件。

陳維明說:「我實在不忍心,還是給她鬆了一個扣,在我做這個雕塑的時候,我感覺到火了,她是我的姊妹,她是我的同胞,我不忍心給她緊緊的扣住鐵鏈。」

昨天的嘉賓還包括,從美東特意趕來參加活動的盲人律師陳光誠、達賴喇嘛駐北美代表、多位海外異見人士,活動還安排以印地安土著儀式為中國婦女祈禱。

位於南加州Mojave沙漠小鎮Yermo的自由雕塑公園成立於2018年,來往15號公路的人都可望見。

在陳維明帶領義工下,已經完成了’64紀念碑’、’坦克人’、’光復香港時代革命雕像’等十餘座大型雕像及建築。

