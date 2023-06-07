【加州新聞】六四34周年雕塑家陳維明最新的作品’鐵鏈女’舉行揭幕儀式（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

位於南加州的自由雕塑公園，昨天舉辦紀念六四34周年活動，同時為雕塑家陳維明最新的作品’鐵鏈女’舉行揭幕儀式。

昨天在南加州雕塑公園，頂著一百度的豔陽，有上百人出席紀念六四34周年活動。

每年六四紀念，雕塑家陳維明都有最新的作品，今年揭幕的是以2022年初震驚中國的徐州鐵鍊女雕塑像，特別邀請兩位維權律師，高智晟和陳光誠的妻子來揭幕。

陳維明說：「今天我很悲哀的告訴大家，做一個雕塑本來是做一個雕塑家的榮幸，我非常的悲哀，在我們21世紀，在中國這個號稱有五千年文明的大國，經濟第二位的大國，居然有那麼悲哀的事情發生。」

鐵鍊女的故事是2022年1月，江蘇徐州豐縣一名女子被鐵鍊鎖在無門棚屋的短視頻曝光。

她被虐待，被多次拐賣，患有精神病，卻有八個孩子，非人的遭遇引起全網震驚。

陳維明認為，因為六四民主運動以後對中共權力沒有監督，才發生鐵鍊女事件。

陳維明說：「我實在不忍心，還是給她鬆了一個扣，在我做這個雕塑的時候，我感覺到火了，她是我的姊妹，她是我的同胞，我不忍心給她緊緊的扣住鐵鏈。」

昨天的嘉賓還包括，從美東特意趕來參加活動的盲人律師陳光誠、達賴喇嘛駐北美代表、多位海外異見人士，活動還安排以印地安土著儀式為中國婦女祈禱。

位於南加州Mojave沙漠小鎮Yermo的自由雕塑公園成立於2018年，來往15號公路的人都可望見。

在陳維明帶領義工下，已經完成了’64紀念碑’、’坦克人’、’光復香港時代革命雕像’等十餘座大型雕像及建築。

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