【娛樂新聞】張敬軒演唱會加場及補場開鑼 首場演出四度ENCORE

去年12月，因為張敬軒確診的緣故，演唱會被迫腰斬，到今年補辦，大會順勢加場，結果令總場數增加至17場。這次加場及補場演出，張敬軒與團隊調整了歌單，除了轉換部分曲目，更加添了新衫，製作依舊一絲不苟，務求為觀眾帶來多姿多采，極盡視聽之娛的演出。

演唱會甫開始，軒仔便與16位舞蹈員載歌載舞演繹了〈Deadline〉、〈Sweet Escape〉及〈Stop The Time〉3首快歌，眾人走到T台的最前方，與台下觀眾作近距離接觸時，即炒熱了現場氣氛，辣㷫全場。勁歌熱舞過後，軒仔先跟觀眾道歉，道：「今晚（昨晚）我有種精神分裂嘅感覺，唔知係12月定6月，睇返個舞台、Setup，好似發咗場夢。喺舊年12月26日，我第一次體驗有BB（確診）感覺，驗到兩條線出嚟，當然有BB一樣有人歡喜有人愁，而我就感到失落同擔心，好擔心觀眾失望，因為好多人睇完Show就移民、讀書，亦有人特登飛返嚟結果白行一趟，如受到影響，對唔住，令大家添麻煩。」

道歉過後，軒仔繼續道出確診後的心情，並笑說：「因為呢個病，我瞓咗兩個月，我屋企有位長輩，佢喺醫生度攞咗啲專開俾啲中老年人中咗Covid嘅特效藥，佢話：『我今晚漏夜攞俾你，你快啲食咗佢先！呢隻藥係專為中老年人而設嘅！我哋老人家食咗都好安全㗎。』諗住食完可以冇事新年開返Show，但一啲用都冇，我都放心啲，因為我唔屬於中老年人！」引得全場大笑。他續說：「後來經介紹搵到一個8、90歲嘅中醫，令我喺倫敦開Show前好返。而家我好珍惜每次可以大聲開Show嘅機會。」

分享過感受後，軒仔便為大家送上連串驚喜，例如演繹了新加入歌單的〈 單打獨鬥 〉、〈 悲劇人物 〉；滲入了中樂元素的〈 風起了 〉、〈 夜宴 〉及〈 迷失表參道 〉；以鋼琴自彈自唱的〈 靈魂相認 〉及〈 遙吻 〉；邊起舞邊向觀眾瘋狂派心甜到漏的〈 #懷舊情人 〉等等，軒仔在每個環節都加添了新意，可見他落足心機炮製這次補場，絕對誠意十足。他又談到自己在前晚綵排後遇見Fans近距離交談的經過，「好少機會同Fans近距離傾偈，同4、5個Fans傾咗個幾鐘，了解大家工作、同屋企人關係同生活，知道有人原來買晒11場睇，望住佢哋，都問自己乜嘢新鮮蘿蔔皮，令大家不理千里迢迢嚟睇我。實在好感恩入場嘅每一位，選擇嚟睇張敬軒。」

除此之外，軒仔又感謝於疫情期間在網上與大家分享生活點滴時得到大家喜愛，還有曾經對他的網絡系列影片《軒公敲碗》俾Like的各位，隨後便公布喜訊，「今日（昨晚）開show之前，我收到呢個獎項，係2022年Combine咗Facebook、Instagram同埋YouTube最Top嘅KOL，多謝大家。有呢個成績係因為有一班好錫我嘅Fans，同埋好好嘅觀眾，同埋我好好嘅團隊。」全場報以熱烈的歡呼聲及掌聲。

到了Encore的部分，軒仔談及今年3月在 英國 舉行《The Prime Classics Hins Live in London 張敬軒倫敦演唱會》期間製作了最新單曲〈 隱形遊樂場 〉，他回憶道：「倫敦最大收穫係做咗呢首歌，拍MV時見到一班香港朋友，佢哋好樂觀，都希望將來有全新生活環境。希望將呢首歌都送俾大家，因為都有歌迷睇完呢個Show會去第二度定居。」說罷軒仔便獻唱出〈隱形遊樂場〉，配合煙花瀑布、大銀幕的影像，以及軒仔的歌聲，觀眾彷彿瞬間到了MV的拍攝現場，親身感受那份莫明的感動。在唱過國語歌〈 無能為力 〉及〈 雪花抄 〉後，首場演出本已圓滿結束，但歌迷的熱情，令軒仔先後Encore了4次，並唱出歌單中未有準備的〈 青春常駐 〉、〈 預言書 〉及〈 我的天 〉後，首場才告結束。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。