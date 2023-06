【娛樂新聞】張敬軒演唱會加場及補場開鑼 首場演出四度ENCORE

去年12月,因為張敬軒確診的緣故,演唱會被迫腰斬,到今年補辦,大會順勢加場,結果令總場數增加至17場。這次加場及補場演出,張敬軒與團隊調整了歌單,除了轉換部分曲目,更加添了新衫,製作依舊一絲不苟,務求為觀眾帶來多姿多采,極盡視聽之娛的演出。

演唱會甫開始,軒仔便與16位舞蹈員載歌載舞演繹了〈Deadline〉、〈Sweet Escape〉及〈Stop The Time〉3首快歌,眾人走到T台的最前方,與台下觀眾作近距離接觸時,即炒熱了現場氣氛,辣㷫全場。勁歌熱舞過後,軒仔先跟觀眾道歉,道:「今晚(昨晚)我有種精神分裂嘅感覺,唔知係12月定6月,睇返個舞台、Setup,好似發咗場夢。喺舊年12月26日,我第一次體驗有BB(確診)感覺,驗到兩條線出嚟,當然有BB一樣有人歡喜有人愁,而我就感到失落同擔心,好擔心觀眾失望,因為好多人睇完Show就移民、讀書,亦有人特登飛返嚟結果白行一趟,如受到影響,對唔住,令大家添麻煩。」

道歉過後,軒仔繼續道出確診後的心情,並笑說:「因為呢個病,我瞓咗兩個月,我屋企有位長輩,佢喺醫生度攞咗啲專開俾啲中老年人中咗Covid嘅特效藥,佢話:『我今晚漏夜攞俾你,你快啲食咗佢先!呢隻藥係專為中老年人而設嘅!我哋老人家食咗都好安全㗎。』諗住食完可以冇事新年開返Show,但一啲用都冇,我都放心啲,因為我唔屬於中老年人!」引得全場大笑。他續說:「後來經介紹搵到一個8、90歲嘅中醫,令我喺倫敦開Show前好返。而家我好珍惜每次可以大聲開Show嘅機會。」

分享過感受後,軒仔便為大家送上連串驚喜,例如演繹了新加入歌單的〈 單打獨鬥 〉、〈 悲劇人物 〉;滲入了中樂元素的〈 風起了 〉、〈 夜宴 〉及〈 迷失表參道 〉;以鋼琴自彈自唱的〈 靈魂相認 〉及〈 遙吻 〉;邊起舞邊向觀眾瘋狂派心甜到漏的〈 #懷舊情人 〉等等,軒仔在每個環節都加添了新意,可見他落足心機炮製這次補場,絕對誠意十足。他又談到自己在前晚綵排後遇見Fans近距離交談的經過,「好少機會同Fans近距離傾偈,同4、5個Fans傾咗個幾鐘,了解大家工作、同屋企人關係同生活,知道有人原來買晒11場睇,望住佢哋,都問自己乜嘢新鮮蘿蔔皮,令大家不理千里迢迢嚟睇我。實在好感恩入場嘅每一位,選擇嚟睇張敬軒。」

除此之外,軒仔又感謝於疫情期間在網上與大家分享生活點滴時得到大家喜愛,還有曾經對他的網絡系列影片《軒公敲碗》俾Like的各位,隨後便公布喜訊,「今日(昨晚)開show之前,我收到呢個獎項,係2022年Combine咗Facebook、Instagram同埋YouTube最Top嘅KOL,多謝大家。有呢個成績係因為有一班好錫我嘅Fans,同埋好好嘅觀眾,同埋我好好嘅團隊。」全場報以熱烈的歡呼聲及掌聲。

到了Encore的部分,軒仔談及今年3月在 英國 舉行《The Prime Classics Hins Live in London 張敬軒倫敦演唱會》期間製作了最新單曲〈 隱形遊樂場 〉,他回憶道:「倫敦最大收穫係做咗呢首歌,拍MV時見到一班香港朋友,佢哋好樂觀,都希望將來有全新生活環境。希望將呢首歌都送俾大家,因為都有歌迷睇完呢個Show會去第二度定居。」說罷軒仔便獻唱出〈隱形遊樂場〉,配合煙花瀑布、大銀幕的影像,以及軒仔的歌聲,觀眾彷彿瞬間到了MV的拍攝現場,親身感受那份莫明的感動。在唱過國語歌〈 無能為力 〉及〈 雪花抄 〉後,首場演出本已圓滿結束,但歌迷的熱情,令軒仔先後Encore了4次,並唱出歌單中未有準備的〈 青春常駐 〉、〈 預言書 〉及〈 我的天 〉後,首場才告結束。

