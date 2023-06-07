加州公共政策研究院進行問卷調查 經濟及無家可歸和住房是加州人民面臨的最重要問題

【KTSF 萬若全報導】

加州公共政策研究院，日前針對加州人，對州及國家問題進行問卷調查

經濟狀況，無家可歸和住房，是當今加州人民，面臨的最重要問題。

調查發現，六成的加州人認為，加州正處於經濟衰退中，但還算溫和，六成的成年人表示由於物價上漲，經歷了財務困難，低收入居民反映尤為明顯

大約一半的成年人表示，他們今天的財務狀況非常好或良好，在過去一年中沒有變化，相反的低收入居民持較負面觀點，46%的人表示住房給他們帶來了財務壓力。

四成的加州人表示，加州的預算狀況是個大問題，大多數人贊成州長，下一個財政年度的預算計劃，但各黨派團體的批准情況各不相同，大多數人認同不使用雨天基金來解決當前的預算短缺

半數選民贊成對加州一些大公司提高州稅，但黨派意見不一

大多數加州人表示他們對災害準備有所了解，六成的人表示他們擔心人身傷害，損壞和災難造成的破壞

四成的人說他們有災難包，僅有三成的人有災難計劃，低收入居民和女性沒有災難包，大多數成年人表示，他們對州和地方政府，做好應對災難的準備，有很大或有信心

在移民問題方面，加州人將移民視為，國家的利益而不是負擔

調查發現，絕大多數加州人贊成無證居民獲得公民身份和DACA，大多數人讚成為無證移民提供醫療保險，但存在黨派分歧

在國家問題上，多數人持悲觀態度，跨黨派絕大多數人表示，美國正朝著錯誤的方向前進，並預計明年美國經濟將陷入困境，有超過半數支持拜登總統，聯邦參議員Alex Padilla，但較少支持范士丹，眾議院議長麥卡錫

根據調查前總統特朗普，在共和黨總統初選中遙遙領先，而拜登在可能的競選中，遙遙領先於特朗普

PPIC針對全州調查，已進入第 25 個年頭，大多數人認可紐森州長的工作表現

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