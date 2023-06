加州公共政策研究院進行問卷調查 經濟及無家可歸和住房是加州人民面臨的最重要問題

【KTSF 萬若全報導】

加州公共政策研究院,日前針對加州人,對州及國家問題進行問卷調查

經濟狀況,無家可歸和住房,是當今加州人民,面臨的最重要問題。

調查發現,六成的加州人認為,加州正處於經濟衰退中,但還算溫和,六成的成年人表示由於物價上漲,經歷了財務困難,低收入居民反映尤為明顯

大約一半的成年人表示,他們今天的財務狀況非常好或良好,在過去一年中沒有變化,相反的低收入居民持較負面觀點,46%的人表示住房給他們帶來了財務壓力。

四成的加州人表示,加州的預算狀況是個大問題,大多數人贊成州長,下一個財政年度的預算計劃,但各黨派團體的批准情況各不相同,大多數人認同不使用雨天基金來解決當前的預算短缺

半數選民贊成對加州一些大公司提高州稅,但黨派意見不一

大多數加州人表示他們對災害準備有所了解,六成的人表示他們擔心人身傷害,損壞和災難造成的破壞

四成的人說他們有災難包,僅有三成的人有災難計劃,低收入居民和女性沒有災難包,大多數成年人表示,他們對州和地方政府,做好應對災難的準備,有很大或有信心

在移民問題方面,加州人將移民視為,國家的利益而不是負擔

調查發現,絕大多數加州人贊成無證居民獲得公民身份和DACA,大多數人讚成為無證移民提供醫療保險,但存在黨派分歧

在國家問題上,多數人持悲觀態度,跨黨派絕大多數人表示,美國正朝著錯誤的方向前進,並預計明年美國經濟將陷入困境,有超過半數支持拜登總統,聯邦參議員Alex Padilla,但較少支持范士丹,眾議院議長麥卡錫

根據調查前總統特朗普,在共和黨總統初選中遙遙領先,而拜登在可能的競選中,遙遙領先於特朗普

PPIC針對全州調查,已進入第 25 個年頭,大多數人認可紐森州長的工作表現

